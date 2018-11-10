Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Törenle Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıldönümü olan bugün Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle anılıyor.

Başkent Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde gönlerdeki bayraklar yarıya indirildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım tarafından Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, devlet ve Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri, sivil toplum örgütleri ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anıt Özel Defterine şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,

Sonsuzluğa uğurlanışının 80. yılında seni yine sevgi ve saygı ile anıyoruz. Kurucusu olduğun ve ‘En Büyük Eserimdir’ dediğin Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliği içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha iyiye, daha güzele ulaşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Senin ilke ve devrimlerinin gönüllü takipçileri olan Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik, bir sosyal hukuk devleti olarak KKTC çatısı altında çağdaş ve uygar bir yaşamın kalitesini arttırmak yönünde çabasını sürdürecektir.

Bu çaba sürerken bir yandan da yine senin ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilken çerçevesinde, Kıbrıs’ta kalıcı, makul ve adil bir çözüm için de uğraşlarımız devam edecektir.

Bu düşüncelerle aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Ebediyete intikalinin 80. yılında manevi huzurunda bulunuyoruz.

Bizlere bırakmış olduğunuz en kıymetli miras olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmaya kararlıyız.

Ülkemizi muhasır medeniyet seviyesine çıkarma mücadelemizde yaktığınız birlik ve demokrasi ışığı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte yolumuzu aydınlatmakta, bizlere güç ve ilham vermektedir.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, vatan uğruna mücadele eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

KBTK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise Anıt Özel Defterine duygularını şöyle aktardı:

“Ebedi ve Eşsiz Başkomutanımız, Yüce Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Sizi ebediyete uğurlayışımızın 80. yıldönümünde saygı, sevgi ve büyük bir özlemle, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, mücahit Kıbrıs Türk halkı ile birlikte bir kez daha huzurlarınızdayız.

Özgürlük, bağımsızlık ve milletin istikbaline, sadece milletin kendisinin sahip çıkması gerekliliğine olan inancınız, tüm mazlum milletlere olduğu gibi kahraman Kıbrıs Türk halkı için de asıl rehber olmuş; yürütülen mücadele neticesinde, millet iradesine dayalı, modern bir devlet doğmuştur. Varoluş mücadelesini bir devlet olarak taçlandıran Kıbrıs Türk’ü sizin göstermiş olduğunuz yolda azimle ilerlemektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri olarak, Kuzey Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerinin sonsuza dek korunması yolunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikrar ve güvenliğini sağlama vazifemiz, sizin ilke ve devrimlerinizden aldığımız güç ile dün olduğu gibi bugün de artan bir kararlılık ile devam edecektir.

Bu vesile ile kutsal vatan toprakları uğruna canlarını ve kanlarını seve seve feda ederek şahadet mertebesine ulaşmış aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”