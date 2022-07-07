Uluçam: Bilerek isteyerek bizi batırmaya çalışıyorsunuz

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam hükümetin açıkladığı ekonomik pakete tepki gösterdi. Uluçam bunun tarım ve hayvancılık sektörü için ölüm fermanı demek olduğunu savundu.

Açıklama şöyle:

Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik KREDİ DEĞİL, ÖLÜM FERMANI !!!

Başbakanlık resmi web sitesinden geçen hafta Perşembe günü yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir;

‘’ Tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilere yönelik ŞEBEKE HARİCİ güneş enerjisi elektrik üretim sistemi kurulması kredisi kapsamında 20 milyon Türk Lirası büyüklüğünde bir kaynak ayrıldı. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 200 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlendi.’’

Bu ekonomik pakette açıklanan sektörlere bakıldığında sektörler arasında faiz farklılığı bulunmaktadır. Sanayi sektörü için % 9.5 faiz, tarım sektörüne gelince % 13 faiz oranı uygulanacaktır. Burada sormak gerekir iki sektör arasında neden % 3.5’lik faiz farklılığı vardır? Tarım bu ülke için daha az öncelikli midir?

Peki tarım sektörü için alınacak olan kredi nerede kullanılabilecektir? Sadece ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ güneş enerjisi yatırımları için. Hal böyle iken şebekeden bağımsız kurulan güneş enerji sistemi hiçbir üretici için avantaj sağlamayacaktır. Düşünün ki kredi aldınız ve mevcut su kuyunuza elektrik şebekesinden bağımsız güneş enerji sistemi kurdunuz. Şebekeden bağımsız çalışabilmesi için şebekeyi iptal etmeniz gerekir. Peki nasıl olacak bu? Bu ekonomik paketi hazırlayanlar bize anlatsın. Bu ekonomik destek paketi geçen hafta Perşembe günü açıklandığı sıralarda eminim ki ülke çapında pazar gününden beri yaşanan KIB-TEK’in fueloil krizini tahmin ederek yapılan bir ekonomik pakettir. Çünkü maalesef geleceği gören bir hükümetimiz var.

Güneş enerji sistemi kurulum izinlerini hep üretim sektörü dışındaki şirketlere paylaştırıldı. Bunlar öğrenci yurtları, inşaat şirketleri, ithalatçının soğuk hava depoları, GSM şirketleri, bankalar ve zenginlerin lüks havuzlu evlerine hep bu izinler gereksiz yere verildi. Sulama Birlikleri, Çiftçiler ve Hayvan Yetiştiricileri işletmelerine güneş enerjisi kurmak istediği zaman ise ‘efendim kota doldu’ dediler. Hatta daha da ileri gidildi ve Avrupa Birliğinin % 75 hibe desteğinden hak kazanan Kooperatifler, Sulama Birlikleri, Çiftçiler ve Hayvan Yetiştiricileri bu haklarından mahrum edildi. Bunu kim açıklayacak? Boş verin krediyi adamlar sizin vatandaşınıza, üreticinize %75 hibe verdi ve bu hibeyi elinizin tersi ile geri çevirdiniz. Üreticiyi mağdur ettiniz. Neden mi? İşte o zenginlere hala daha vermeye çalıştığınız kıyıda köşede kalan güneş enerjisi kurulum izinleri nedeni ile üretimi yok saydınız. Bu kredi paketi kapsamında turizm adı altında kumarhaneler için şebekeye bağlı güneş enerjisi kurulumu kredi kapsamında fakat üreticiye gelince ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ. Bunun vebalini kim ödeyecek. KTHY’yi batırdığınız gibi KIB-TEK, CYPFRUVEX, TÜK, ZİRAİ LEVAZIM’ı bilerek isteyerek zarar ettirerek batırmaya çalışıyorsunuz. Amacınız nedir?

Hiçbir uyarı veya öngörüyü dikkate almıyorsunuz!!!

Oldu olacak böyle yaparak bütün hayvancı, çiftçi ve üreticiyi yok edin. Rahat edin, siz da biz da.

Fikir mi istiyorsunuz, bu krediyi sadece sera üretimi yapan üreticilere verseler en azından daha ucuza domates tüketebilirdik. Domates neden pahalı oldu soracak olursanız cevabım gidin Tatlısu’ya oradaki seraların haline bakın derim. Bu seraların yeni sahipleri denize nazır havuzlu villalarda oturan 3. dünya ülkesi vatandaşları. Hem de birinci sınıf tarım toprağında ve eşsiz mikro klima ortamında, kendi toprağımızda…

Erkut ULUÇAM ZMO Başkanı

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07/07/2022 10:33