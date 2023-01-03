Uluçay: 2023 yılını planlayalım

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın 128 Milyon 653 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul’da Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Fikri Toros ve Devrim Barçın’ın ardından CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay söz aldı.

Uluçay konuşmasında, 2023 yılının ekonomik olarak planlanmasının ve yapılan planın paket olarak uygulanmasını önerdi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, 2023 yılında ekonomik olarak 2022 yılına benzer bir tablonun beklendiğini kaydederek, “2023 yılına odaklanalım ve bu yılı planlayalım” dedi.

Uluçay, 2023 yılında hayat pahalılığının 3 ayda bir uygulanmasını, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında güncellenmesini, çalışanlara sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı desteklerinin devam etmesini, yeni kara geçiş kapılarının açılmasını, turizmde ciddi hedefler koyarak ciddi adımlar atılmasını, Güney Kıbrıs ile enerji konusunda ortak politikalar oluşturulması konusunda zorlayıcı olunmasını, Güney Kıbrıs ile var olan ticaretin geliştirilmesine dönük çalışılmasını ve genç girişimcilerin önünü açacak politikaların gündeme alınması önerdi.

Tüm bunların bir paket halinde hazırlanması gerektiğinin önemine vurgu yapan Uluçay, fiyat artışlarının vatandaşın cebine olumsuz yansımalarının önünün alınması için temel tüketim malzemelerinde bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Uluçay, 2022 yılında vergi gelirlerinde yüzde 124 artış yakalandığını belirterek, 2023 yılında bunun üstüne çıkabilmek için gerekli planların yapılması gerektiğini aktardı.

2023 yılının ilk yarısında Türkiye Cumhuriyeti’nde bir seçim yaşanacağını da anımsatan Uluçay, seçimin ardından ekonominin belirsiz olduğunu söyleyerek, Türk lirası kullanan Kuzey Kıbrıs’ı zor bir dönem beklediğini ve ülkeyi yönetenlerin olanakları iyi kullanması gerektiğini kaydetti. Uluçay, mevcut kaynakların doğru zamanda ve doğru şekilde kullanmasının önemine de vurgu yaptı.

Kara kapılarının ülke ekonomisine katkısından bahseden Uluçay, daha fazla kara kapısının açılması ve geçişlerdeki prosedürlerin azaltılması gibi konularda adım atılmamasını eleştirdi.

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03/01/2023 18:00