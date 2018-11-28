Uluçay, APA Genel Kurul toplantısına katılacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın davetiyle İstanbul’da düzenlenecek Asya Parlamenterler Asamblesi’nin (APA) 11. Genel Kurul toplantısına katılacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Uluçay bu gece İstanbul’a gidecek.

Uluçay’ın heyetinde HP Milletvekili Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer alıyor.

Heyette ayrıca Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da bulunuyor.

APA’nın 11. Genel Kurul toplantısı 29 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında yapılacak.



