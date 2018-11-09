Uluçay: Atatürk'ün bıraktığı mirası yaşatmanın gururunu yaşıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yıldönümünün üzüntüsünü yaşarken, bıraktığı mirası yaşatmanın gururunun yaşandığını kaydetti.

Uluçay yayınladığı 10 Kasım mesajında, Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca Atatürk’ü anlamış, onun ilke ve devrimlerini benimsemiş bir halk olduğunu ifade etti.

Uluçay, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyerek yetişen Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşma doğrultusunda çalışmalar yapan özgürlükçü bir halk olarak her zaman yerini aldığını belirtti.

Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün de her zaman vurguladığı ‘Bağımsızlık ve özgürlük’, Kıbrıs Türk halkının karakteri olmuş ve tarih boyunca Kıbrıs Türk halkı bu ideallerden asla vazgeçmemiştir.

Toplum olarak, Atatürk’ün çizdiği yolda çağdaş, uygar, laik, demokratik bir ülke yaratırken Atamızın izinde olmaya devam edeceğimizi ve onu 80.ölüm yıldönümünde saygı ve minnetle andığımız belirtmek istiyorum.”