Uluçay: Biz ne yapıyoruz, neyle uğraşıyoruz?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’ndeki konuşmasında, “Ülke ekonomisinin sürüklendiği belirsiz ortam sürüyor. Bizim en temel sorumluluğumuz ekonomik sorunları çözmek olmalı…” dedi.

Uluçay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin buradaki yasalara uygun şekilde yapılmasıyla ilgili sorumluluğu olanlara eleştiri geldiğinde, konunun başka noktalara çekildiğini söyledi.

Teberrüken Uluçay, AB ülkelerinin enerji fiyatlarındaki artışa ve enerji krizine yönelik çözümler ürettiğini söyleyerek, “Biz ne yapıyoruz? Neyle uğraşıyoruz?...Dünyanın aldığı tedbirleri okuya okuya Kıb-Tek’in akaryakıt ihalesini konuşuyoruz. KKTC bu mu olmalı…?”dedi.

Güney Kıbrıs’ın daha fazla hellim ihracatı yapmak ve hellimi daha fazla ülkede tanıtmak adına program hazırladığını ifade eden Uluçay, Türkiye’den de örnek vererek, çiftçilerin artık elektrik ücretlerini aylık değil, hasat zamanı ödeyeceğini söyledi.

Kıbrıs konusuna da değinerek, sorun çözülmediğinden Kıbrıs’ta silahlanma yarışına girildiğini belirten Uluçay, “Güven yaratıcı önlemler ayrı ayrı dönemde gündeme getirildiğinde, başlıklar konuşulmaya başlansaydı silahlanma tehlikesi karşısında dünyaya daha etkili söz söyleyecektik. Fırsat pencereleri açıldığında bunları değerlendiremiyoruz… ” dedi.

Uluçay, “Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler kurumsal bir yapıda olsa bunları olmazdı… TC Cumhurbaşkanı yerleşke yapılacağını Meclis’te açıkladığında kimsenin bundan haberi yoktu. Bunun burada bilinmemesi sorun değil miydi? Böyle mi olmalıydı? Buraya temel atmak için gelecekse, temel atma töreninin KKTC’nin yasaları çerçevesinde olmasını sağlama görevi bizde olmalı... Ben olsam yaparım, yapmak zorunda hissederim” şeklinde konuştu.

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04/10/2022 18:36