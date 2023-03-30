Uluçay: Borudaki patlak onarıldı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Geçitköy barajından çıkıp Gazimağusa'ya gelen ana su borularından bir tanesinin patlamasıyla oluşan su sıkıntısının çözüldüğünü belirtti. Uluçay, Gazmimağusa'ya yarın akşama veya en geç cumartesi sabaha suyun verilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ın açıklaması ise şöyle;

''Değerli Halkımız,

Geçitköy barajından çıkıp şehrimize gelen ana su borularından bir tanesinde yaşanan patlak, Türkiye Su İşleri Dairesi’nin tamiratla görevlendirdiği taşeron şirket tarafından onarılmıştır. Bilindiği gibi Geçitköy’den çıkan boruların onarım yetkisi Türkiye Devlet Su İşleri’ndedir. Onarım esnasında süreci hızlandırmak için Gazimağusa Belediyesi olarak bizim de girişimlerimizle 3 kamyonunu gönderen Yeniboğaziçi Belediyesi’ne, 4 kamyonunu gönderen kanalizasyon projesinin yürütücü firması Çeltikçioğlu Ltd.’e teşekkür ederim. Şu an sahadaki mühendis arkadaşlardan edindiğimiz bilgi, boruların tamir edildiği ancak deniz seviyesinin altında olan kısım için beton döküldüğü ve su verilebilmesi için betonun kurumasının gerektiğidir. Yarın tekrardan betonun kontrolünün yapılmasıyla birlikte, yarın akşama veya en geç cumartesi sabaha şehrimize su verilmesini öngörüyoruz''

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30/03/2023 19:50