Uluçay: Bu bina çocuklarımıza yaşam şansı vermedi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasının ikinci gününde, İsias Otel’de hayatını kaybeden Elçin Çavdır, Evren Çavdır ve Havva Çavdır’ın dayısı Teberrüken Uluçay da, sanıkların hepsinden şikayetçi olduklarını söyledi.

“Bir depremde bir aileyi kaybettik” diyen Uluçay, aileden sadece ilkokul 3. Sınıfa giden bir kızları kaldığını anlattı.

“Biz bugün adaletin olması gerektiği gibi olması için buradayız. Bu mücadele devam edecek.

Bu bina böyle olmasaydı, bizim çocuklarımız ve ailemiz de hayatta olacaktı” diyen Uluçay, dün sanıkların ifadelerinden de anlaşıldığı gibi bu binanın bir otele dönüşmemiş olması halinde çocukların hayatta olacağını kaydetti.

“Biz bu olayın etkisini yaşıyoruz ve her gün yaşamaya devam edeceğiz. Bir cinayetle karşı karşıya kaldık. Kum yığını haline gelen bu bina olmasaydı, bizim çocuklarımız hayatta olacaktı” ifadelerini dile getiren Uluçay, KKTC’de 1974’te bir savaş olduğunu ve bu savaşta Gazimağusa'da 32 şehit verildiğini anlatarak, burada ne olduğunu anlamadan bir anda 35 kişiyi kaybettiklerini belirtti.

“Depremlerde can kayıpları olabilir ama bu bina çocuklarımıza yaşam şansı vermedi, bu bir cinayettir.” diyen Uluçay, KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı olarak tek vücut olduklarını ve bu mahkemenin sonuçlanana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.