Uluçay: Çarşıda ciddi infial var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar sürüyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşma yaptı. Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve hükümetin yaptığı-yapamadığı hususların kaos yaratmaya devam ettiğini savunan Uluçay, “Çarşıda ciddi anlamda infial var” dedi.

Alkollü içkilere yapılan zammın geri alınacağı kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmediğini kaydeden Uluçay, bunun kaos yarattığını söyledi.

Zorlukların giderilmesi için adım atmak yerine zorluğun yaratıldığını savunan Uluçay, elektrikte ve alkollü içkilerde indirimin yürürlüğe girmediği için halkın sıkıntılarına ek olarak daha fazla kaos yaşadığını söyledi.

Bakanların “öneri getirin” söylemlerine değinen Uluçay, daha önce öneri yaptıklarını söyledi. “Bunu yaratan KKTC Bakanlar Kurulu, Başbakan’ın ta kendisidir” diyen Uluçay, konulara dair açıklama yaparken, insanların yaşadıkları sıkıntıların dikkate alınmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un söylemlerini eleştiren Uluçay, “Bahane yaratan sizsiniz” diye konuştu.

İndirimin yürürlüğe girmemesi nedeniyle Elektrik Kurumu’nun tahsilat yapamadığını aktaran Teberrüken Uluçay, alkollü içkilere yapılan indirimi de tek tek sıraladı.

Başbakan’ın içkilere yapılan indirimin uygulamaya konulamaması konusundaki açıklamalarını eleştiren Uluçay, “Bu sorunu Ukrayna-Rusya krizi mi yarattı?” diye sordu.

Ekonomide kısa vadede enflasyonla mücadelede reel olarak bir şey yapılmadığını savunan Uluçay, Ticaret Odası’nın dün yaptığı açıklamanın dikkate alınmasını istedi.

Ticaret Odası’nın yüzde 70’lik kayıt dışılık olduğunu söylediğini ifade eden Uluçay, bu konuda sorumluluk almaya da hazır olduklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Taçoy’un belediyeler reformuyla ilgili açıklamasında o tarihteki hükümetin UBP olduğunu ifade eden Uluçay, “Taçoy, ‘bize 100 gün tanıyın’ diyor. Senin Başbakan’ın sana 100 gün tanımamış ki” eleştirisinde bulundu. Teberrüken Uluçay, “Muhalefetten öneri beklemek yerine önce doğru adımları atın” dedi.

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12/04/2022 19:14