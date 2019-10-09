Uluçay, CHP Başkan Yardımcısı Torun'u kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye’deki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Torun'a beraberindeki heyeti de eşlik etti.

Kabulde Meclis Başkanı Uluçay'a TBMM çalışmaları hakkında bilgi veren Torun, KKTC'nin kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu, barış ve huzur içinde yaşaması, gelişmesi için Kıbrıs Türk halkının yanında ve destekçisi olduklarını söyledi.

Torun, KKTC'de yerel yönetimler ile ilgili neler yapabileceklerini konuşmak için bulunduklarını ifade ederek, amaçlarının; ülkeye vatana halka en iyi hizmeti sunmak olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, TBMM ve Cumhuriyet Meclisi arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yasama faaliyetleri açısından önem verdiklerini kaydetti.

TBMM'nin tecrübe ve bilgisinden yararlanmanın önemine vurgu yapan Uluçay, "Karşılıklı iş birliklerine önem veriyoruz, bu çerçevede karşılıklı ziyaretler yapıyoruz. Eş komitelerle birlikte çalışacağız, milletvekillerimizi Ankara'ya göndereceğiz. Personel eğitimi için de yakın iş birliğini önemsiyoruz" diye konuştu.

Uluçay, KKTC ile TC arasında, Kıbrıs konusu, ekonomik konular, ülkenin gelişmesi için çok yakın ilişkiler olduğunu kaydetti.

Ekonominin gelişmesinde zaman zaman aksaklıklar olduğunu, Türkiye ekonomisinde de bazı beklenmeyen gelişmelerin yaşandığını ancak tüm bunlara rağmen yakın iş birliğine devam edeceklerini ifade eden Uluçay, "Demokrasi bizim açımızdan önemli, demokrasinin ön planda olması, bilgi tecrübe paylaşımı açısından da önemlidir. KKTC'nin gelişmesi, ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yerel yönetimlerin insanlara en yakın olan yönetimler olduğuna işaret eden Uluçay, yerel yönetimleri çok önemsediklerini ve sıkıntılarını gidermek için çalıştıklarını kaydetti.

Yerel yönetimlerde ciddi reforma ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Uluçay, Türkiye'nin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanacaklarını söyledi.

"Yavaş şehir" konusunda da ülkede artış olduğunu ve bu konuda ciddi girişimler yaşandığını söyleyen Uluçay, Türkiye'nin bunda etkisinin açık olduğunu ve Türkiye'nin uluslararası alanda KKTC'ye açtığı kapıyı kendilerinin de zorladığını kaydetti.

Torun'un ziyaretinin de bu konuda etkili ve yararlı olacağını söyleyen Uluçay, "Devamını getirmek için mücadelemiz sürecek, amacımız dünyada hak ettiğimiz yere gelmektir. Bu mücadele devam edecek. Kıbrıs konusunda da siyasi eşitlik temelinde iki kesimli iki toplumlu mücadelemiz iyi niyetle sürecek. Önümüzdeki süreçlerde yeni müzakere olacaksa sonuç odaklı olmalıdır, bu tüm siyasilerin ortak noktasıdır. Her alanda yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

09/10/2019 17:12