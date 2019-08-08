Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Erenköy Direnişi’nin 55. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay, Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde bir dönüm noktası teşkil eden Erenköy Direnişi’nin 55. yıldönümünde, direnişte şehit düşenler ile kahraman gazilerimi saygıyla andığını belirtti.

Uluçay mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün varlığımızı sürdürüp, eşit bir toplum olarak haklarımızı talep edebiliyorsak en başta bu mücadeleyi göz kırpmadan verenlere borçluyuz.

Halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü için her türlü fedakarlığa hazır olan üniversite öğrencilerinden oluşan Mücahitlerimizin tüm imkansızlıklara rağmen yapmış oldukları destansı direnişi selamlıyorum. Erenköy, büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilmiş tarihi bir mirastır. Sahip çıkmak, değerini bilmek ve geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması için dersler çıkarmak her birimizin tarihi ödevidir.

Bu tarihi yıldönümünde başta şehit yüzbaşı Cengiz Topel’i ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine katkı koyan herkesi bir kez daha minnet duygularıyla anıyorum.”