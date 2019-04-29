Uluçay, ICYF Başkanı Taha Ayhan’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İslam İşbirliği Gençlik Formu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan’ı kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’nun da hazır bulunduğu kabulde konuşan ICYF Başkanı Taha Ayhan, KKTC’de bulunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Gençlik Formu’nda KKTC’yi kabul etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ayhan, bundan sonraki adımlarda da her zaman destek vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, İslam İşbirliği Gençlik Formunda KKTC’nin de yerini almasının kendileri için çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgili katkılar nedeniyle Ayhan’a teşekkür eden Uluçay, “Ülkemizin daha ileri yerlere ulaşabilmesi için bu tür platformlarda hak ettiğimiz yeri almamız bizim için çok kıymetli “ dedi.

Sabırla çalışmalara devam edeceklerini belirten Uluçay, bundan sonraki süreçte de ülke için daha güzel işler için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kabulde Meclis Genel Sekreteri İbrahim Avkan ile Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu.