Uluçay: Alınan derece ülkemiz adına büyük bir kazanım

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İspanya’da yer alan bir festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmada gümüş madalya kazanan Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu yöneticilerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde konuşan Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu, İspanya’da katıldıkları festivalin halk şarkıları bölümünde gerçekleştirilen yarışmada gümüş madalya kazandıklarını ve bunun gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, alınan derecenin ülke açısından çok önemli bir kazanım olduğunu belirtti ve koronun çalışmalarını yakinen takip ettiğini söyledi.

Organizasyona katılmanın ve alınan derecenin ülkenin adının duyulması ve tanıtılmasına da büyük katkı sağladığını kaydeden Uluçay, bu tür uğraşların ülkenin hak ettiği yere gelmesi için önemli olduğunu dile getirdi.

Ülkenin tanıtılması amacıyla çalışma yapan derneklerin her zaman yanında olacaklarını belirten Uluçay, koroda emek veren herkesi tebrik etti.

Kabulde koro üyesi UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ile Meclis Genel Sekreteri İbrahim Avkan da hazır bulundu.

25/09/2019 11:45