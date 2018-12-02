Uluçay, İstanbul’daki temaslarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın davetiyle katıldığı İstanbul’daki Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurul toplantısı ile ilgili temaslarını tamamladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, dün akşam APA Genel Kurulu’nun kapanış seremonisine katılan Uluçay, APA’ya üye ülkelerin heyet başkanları ile çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Başkan Uluçay, temaslarının sonunda heyeti ile birlikte KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti. Ziyarette Uluçay’a eşi Rana Uluçay da eşlik etti.

Başkonsolos Fahri Yönlüer ve konsolosluk çalışanları tarafından karşılanan Uluçay, konsolosluğun İstanbul’daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uluçay, konsolosluğun Türkiye’deki konsolosluklar içerisinde her zaman çok önemli ve stratejik bir konumda olduğunu söyledi.

Ziyaretinde konsolosluk anı defterini de imzalayan Uluçay, görevli tüm personelle anı fotoğrafı çektirdi ve çalışanlara görevlerinde başarılar diledi.

APA 11.Genel Kurul Toplantısı için İstanbul’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve heyeti bu gece KKTC’ye dönüyor.

Uluçay’ın heyetinde HP Milletvekili Hasan Topal, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de yer alıyor.

Heyette ayrıca Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Basın Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada bulunuyor.