Uluçay: İstikrar, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek politikalarla sağlanır

CTP Mağusa milletvekili ve milletvekili adayı Teberrüken Uluçay, CTP’nin ülkedeki tüm sorunlara karşı ciddi bir çalışma yaptığını, projeler hazırladığını ve hükümete hazır olduğunu belirterek, “2022 yılı zor bir yıl olacak ama bu biz buna hazırlıklıyız. CTP pazartesi seçimden birinci parti olarak çıkacak. Tufan Erhürman hükümeti kurma görevini alacak ve başbakan olarak çalışmalara başlayacak” dedi.

UBP’nin istikrarsızlığı koalisyon modeline bağladığını ama bunun doğru olmadığını, UBP’nin tek başına iktidar olduğu dönemlerde de istikrarsızlık yaşandığını belirten Uluçay, istikrarın partiyle, milletvekili sayısıyla sağlanamayacağını, istikrarın ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek politikalarda olması gerektiğini vurguladı.

Teberrüken Uluçay, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Son haftaya girilince ilgi arttı”

Seçim çalışmalarını değerlendiren Uluçay, “Pandemi seçim çalışmalarını olumsuz etkiledi. Mitingsiz bir seçim dönemi asla olmaz diye düşünüyorduk ama gerçek oldu. Seçim heyecanı başlangıçta yoktu ancak son haftaya girilince ilgi arttı. Ancak yine de eski seçimler gibi değil tabii ki” dedi.

“Halk ekonomideki belirsizlikten dolayı umutsuz”

Geçmiş seçimlere kıyasla 23 Ocak Seçimlerine ilginin az olduğuna dikkat çeken Uluçay, “Pandemi yanında yaşanan ekonomik sıkıntı da ilginin az olmasına etkendir. Halk fakirleşme yaşıyor, belirsizlik var. Birçok vatandaş, öngörülemezlik olduğu için, boykotçulardan ayrı olarak sandığa gittiğinde de ekonomide bir şey değişmeyecek diye düşünüyor” ifadelerini kullandı.

“Elektriğe yatırım yapılmadığını bakan bile söylüyor”

Ekonomik sıkıntıların gündelik hayata yansımaları olduğunu ifade eden Uluçay, “Elektrik kesintilerinden dolayı köy gezilerinde vatandaşlar şikayetlerde bulunuyor. Tüp gaz sorunu halen çözülemedi. Tüp gazda marketlerin kârı bir TL’ye düşürüldü, hem tedarik sorunu yaşanıyor, bu nedenle gaz satmaktan vazgeçiyorlar. Akaryakıtta da bu ülke insanına sorun yaşattılar. Ekonomi ve Enerji Bakanı ile KIB-TEK Müdürü, son 3 yıldır kuruma yatırım yapılmadığından bahsediyor” diye konuştu.

“İstikrar partiden ve milletvekili sayısından sağlanmaz”

İstikrarın ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek politikalarda olması gerektiğini savunan Uluçay, “UBP istikrarsızlığı koalisyon modeline bağlıyor ama bu doğru değildir. UBP’nin tek başına iktidar olduğu dönemlere de istikrarsızlık oldu. İstikrar partiden ve milletvekili sayısından sağlanamaz. 4 senede 4 hükümet kuruldu. Tüm hükümetlerde 27 vekil vardı. 4lü hükümet döneminde nisap sorunu, yasama faaliyetlerinde sıkıntı yaşanmadı. Ancak sonraki hükümetlerde sorunlar oldu. Özellikle UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti dönemi birçok sorun yaşandı” dedi.

“4’lü hükümet döneminde bütçe fazla verdi”

CTP-HP-DP- TDP 4’lü hükümeti dönemine değinen Uluçay, “2018 yılında enflasyon yüzde 29 oldu ve Türk Lirası yüzde 32 kaybetti. Bu rakamların üzerinde kamuya ve asgari ücretli çalışanlara ciddi artış yapıldı. Bu veriler DPÖ’de yer alıyor. Bu verilerde de görülebileceği gibi bütçenin 388 milyon TL artış verdiği ve savunmaya aktarılmasıyla bütçenin 50 milyon TL artışla kapandığını yazıyor” ifadelerini kullandı.

“KKTC’ dövize müdahale edemez ve para basamaz”

KKTC’nin dövize müdahale edemediğini ve para basamadığını anlatan Uluçay, “Ada ülkesiyiz ihracat ithalatı karşılamıyor, fark turizm ve yükseköğrenimle kapatılıyor. Erhürman Hükümeti dönemi alım gücü korundu. Satın alma gücünün korunması için gerekli adımlar atıldı” şeklinde konuştu.

“CTP sandıktan birinci parti olarak çıkacak”

2022 yılının zor bir yıl olacağına işaret eden Uluçay, “CTP pazartesi seçimden birinci parti olarak çıkacak. Tufan Erhürman hükümeti kurma görevini alacak ve başbakan olarak çalışmalara başlayacak. Yapılan bütçe, döviz krizi ve enflasyondan dolayı anlamını yitirdi. Bütçe açığı daha da arttı. Bütçe revizyon edilmeli, yüzde 60 artırılmalı” dedi.

“Turizm patlamasından yararlanmalıyız”

Bütçenin artırılması konusunda kaynak bulmak için turizm gelirlerinin artırılmasına odaklanılması gerektiğini savunan Uluçay, “Türkiye ve Güney Kıbrıs turizmle ilgili hazırlıklarını yaptı. DSÖ’ye göre yaza doğru pandeminin etkilerinin hafifleyeceği ve 2 yıldır tatile gidemeyenlerden dolayı seyahatlerde artış yaşanacağı bekleniyor. Turizm hareketliliği nedeniyle daha çok harcama yapılacağı öngörülüyor. Ülkemizde de nisan, mayıs, temmuz, ağustos döneminde gelir getirmek için çalışılmalı” dedi.

“Turizm ve yükseköğrenim gelirleri bütçeye yansıtılabilir”

Ekim ayında başlayacak yükseköğrenim döneminde öğrencilerde de artış yaşanacağından bahseden Uluçay, “Yükseköğrenimde de çalışmalar yapılmalı. Turizm ve yükseköğrenimden gelecek gelirler bütçeye yansıtılabilir” ifadelerini kullandı.

“Hayat pahalılığını 2 ayda bire düşüreceğiz”

Dövizden dolayı alım gücünün düştüğünü bu nedenle daha sık güncellenmesi gerektiğini savunan Uluçay, “6 ayda bir uygulanan hayat pahalılığını 2 ayda bire düşüreceğiz. Piyasayı tetiklemek için alım gücünü korumalıyız” şeklinde konuştu.

“Maaşlar Euro’ya endekslenecek”

CTP’nin önerisi olan Euro bazlı muhasebe sisteminden de bahseden Uluçay, “3 yıla yakın bir süre için maaşlar Euro’ya endekslenecek. Kullanımda Türk lirası olacak. Avrupa Birliği’nin geçiş için kriterleri tamamlandıktan sonra ileride Euro’ya geçilebilir” dedi.

“Otomasyon sistemiyle ürünler denetlenecek”

Euro bazlı muhasebe sisteminin özel sektörde de uygulanacağını anlatan Uluçay, “Esnaftan anapara üzerinden değil yapılan artış üzerinden vergi alınacak. Böylece kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek. Otomasyon sistemiyle ülkeye giren ve tüketiciye sunulan ürünler denetlenecek. Rafta denetimlerle teyit sağlanacak” diye ifade etti.

“Vergi indirimine gidilecek”

Vergilendirmeyle ilgili de projeleri olduğuna dikkat çeken Uluçay, “Vergilendirilmemiş alanlardan vergi alınacak. Vergilendirilmiş alanlarda indirimlere gidilerek, daha çok vergi toplanılması sağlanacak. Kayıt dışı ekonominin önüne geçilecek, devletin gelirleri artacak” şeklinde konuştu.

“Prim desteği sağlanacak”

İşletmelerin ayakta durması için ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta prim desteği sağlanacağına vurgu yapan Uluçay, “İstihdam yaratılması teşvik edilecek. Gençlerin göç etmesi önlenmeli ve yeni girişimcilerin önü açılmalı. Teşvik sistemleri elden geçirilecek. Turistik tesislerin yerli ürünleri satın alması sağlanacak. Ürünlerin devamlılığı açısından üretim planlaması yapılacak” ifadelerini kullandı.

“UBP, hayat pahalılığını dondurabilir”

Erhürman Hükümeti’nin vatandaşın alım gücünü koruduğunu ancak UBP- DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin ise 4 aylığına hayat pahalılığını dondurmak istediğini aktaran Uluçay, “Hayat pahalılığını daha önce dondurmak isteyen UBP, 31 Ocak’ta hayat pahalılığını yüzde 37 artıracağını söylüyor. Seçildikten sonra da UBP’nin yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığını geri almayacağı ne malum?” diye sordu.

“AB ile iyi ilişkiler kurulacak”

Cumhurbaşkanının ve Dışişleri Bakanının, “AB ile iyi ilişkiler kurulmasın” diye hareket ettiğinden bahseden Uluçay, “Hellim tescili konusunda bile Cumhurbaşkanı, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Tarım Bakanı farklı farklı konuşuyor. Bu konuda istekli davranılmıyor. CTP’nin yer alacağı hükümette AB ile iyi ilişkiler kurulacak. Orada duran 30 milyon Euro kaynak alınacak” şeklinde konuştu.

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22/01/2022 12:02