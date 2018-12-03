Uluçay: İyi adımlar atılıyor ancak eksiklikler var

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Kamu – Sen heyetiyle görüştü.

Meclis Şeref Salonu’nda saat 12,30’da yer alan görüşmede konuşan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, dünya engelliler ve dayanışma gününü çok önemsediklerini kaydetti ve engellilerin topluma kazandırılması ve ilgili yasaların daha iyi bir konuma getirilmesi için bir çok girişimleri olduğunu söyledi.

Engelliler Yasasının alt komitede olduğunu belirten Atan, bu yasanın bir an önce geçirilmesini istedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, engellilerin engellerini ortadan kaldırmanın herkesin arzusu olduğunu kaydetti ve bu çerçevede sosyal devlet anlayışıyla tüm yöneticilere ciddi görevler düştüğünü ifade etti.

Bu konuda ülkede iyi adımlar atıldığını, ancak hala eksiklikler olduğunu ve atılması gereken adımlar bulunduğunu kaydeden Uluçay, bunlardan biri olan ilgili yasanın, 2019’ta ele alınıp geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin, ülkedeki yöneticilerin ve sivil toplum örgütlerinin bundan sonra engellilerin engelsiz bir yaşam ortamına kavuşturulması için çalışmaya devam edeceğini de söyledi.