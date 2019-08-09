Uluçay Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne Bağışı Yaptı

Balıkesir sakini Fahri Uluçay, her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, Kurban Bayramı vesilesiyle 1000 TL kurban parası bağışında bulundu.

Günden güne artan kanser vakaları karşısında çalışmalarını sürdüren Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, 1000 TL kurban parası bağışında bulunarak can veren Balıkesirli Fahri Uluçay bunu başkalarının da örnek almasını temenni ettiğini ifade ederek, herkese hayırlı bayramlar diledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de bu duyarlı davranışından dolayı Fahri Uluçay’a, telefon ederek bağışta bulunmak isteyenlere, derneğin banka hesaplarına kurban parası yatıranlara, Fahri Uluçay gibi bizzat derneğe gelerek bağış yapan tüm duyarlı vatandaşlara da her bir kanser hastası adına teşekkür ederek, kendisinin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.