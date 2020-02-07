Uluçay, Karavezirler’i ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'i ziyaret etti.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Karavezirler, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın ziyaretinden büyük onur duyduğunu belirterek, “Kendim, meclis üyelerim ve belde halkım adına teşekkür ederim" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Değirmenlik Belediye Başkanı olarak yapmış olduğu çalışmaları ve hayata geçirmeyi planladığı projeleri Teberrüken Uluçay’a aktaran Ali Karavezirler, beldenin standartlarını en iyi noktaya getirebilmek için meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve tüm belde halkı ile canla başla, birlikte çalışacaklarını kaydetti.

07/02/2020 21:06