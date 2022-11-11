Uluçay: Mutluyaka’yı kentle buluşturmanın tam zamanı

ads ads ads ads
11/11/2022

ads
Uluçay: Mutluyaka’yı kentle buluşturmanın tam zamanı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı olarak açıklanan  Süleyman Uluçay, Mutluyaka'nın Gazimağusa ile bütünleşme ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, kentin tamamına aynı standartta hizmet vermenin temel görevleri olacağını vurguladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Mutluyaka Hilal Spor Kulübü'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde iş disiplinini sağlamanın ve mali yapıyı düzeltmenin en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nin içinde bulunduğu durumun herkes tarafından çok iyi bilindiğini belirterek, kendisinin bunun üzerinde durmak yerine Gazimağusa'yı daha iyi duruma getirmek için hazırladıkları projeleri anlatmayı tercih ettiğini söyleyen Uluçay, "Göreve geldiğimizde Gazimağusa Belediyesi’nin her bir kuruşunun hesabını sormaya kararlıyız" dedi.

İşinin başında duran hiçbir belediye çalışanının endişe duymasına gerek olmadığını belirten Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde insan kaynağını akılcı biçimde değerlendirerek Gazimağusa halkının hizmetinde olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

11/11/2022 16:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Uluçay, Mutluyaka, mağusa
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.