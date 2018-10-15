Uluçay, nisap sorununun nedenlerini anlattı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay üç kişilik bir heyetin Parlamentolar arası Birlik Toplantısına katılmak için ülkede olmadığını bu nedenle bugün Meclis genel kurulunda nisap sorunu yaşadıklarını açıkladı.

Uluçay iktidarın 25 kişi ile mecliste olduğunu ancak talep etmelerine rağmen anamuhalefet Ulusal Birlik Partisinden destek alamadıklarını da sözlerine ekledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Cumhuriyet Meclisi Genel kurulunun nisap sorunu nedeniyle toplanamamasının nedenlerini BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programında açıkladı.

Uluçay Cumhuriyet Meclisinden bir heyetin Parlamentolar arası Birlik Toplantılarına katılmak için yurt dışına gitttiğini ve 25 kişi ile iktidarın mecliste yer aldığını ifade etti. Uluçay anamuhalefet Ulusal Birlik Partisinden nisap konusunda yardımcı olmalarını istediklerini ancak gereken desteği alamadıklarını ifade etti.

Meclis Başkanı Uluçay söz konusu toplantıya katılımını önemsediklerini de söyledi.

BRT