Uluçay: “Ortak yaşam alanlarıyla halk arasındaki dayanışmayı güçlendireceğiz”

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, ülkede bir ilk olarak ortak yaşam alanları oluşturmak istediklerine vurgu yaptı.

Çocuk parklarını ve yeşil alanları sadece çocuk parkı veya yeşil alan olmaktan çıkarıp, o bölgede yaşayan her yaş grubundan insanın bir araya gelebileceği ortak yaşam alanları haline dönüştürmek istediklerini ifade eden Uluçay, bu alanlarda haftanın belirli gün ve saatlerinde gerek sportif, gerekse de kültürel aktivitelerin yer alacağı çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Uluçay, bu projeyle, bölge halkı arasındaki dayanışmayı güçlendireceklerini dile getirdi.

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay ve CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları, okul ve devlet dairelerine yaptıkları ziyaretlere devam ediyor. Öğretmenler, okul emekçileri, kamu görevlileri ve vatandaşlarla bir araya gelen CTP adayları, sorunları dinledi, çözüm önerilerini ve projelerini anlattı.

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay ve CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi adayları gittikleri her yerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı.

-“Mali disiplin ve iş disiplinin sağlamakta son derece kararlıyız”

Ziyaretlerde söz alan CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, belediyeciliğin siyasetin zor alanlarından olduğunu, bu nedenle de gönül işi olduğunu düşündüklerini söyleyerek, sözlerine başladı.

Belediyeciliğin tek kişilik bir çalışma alanı olmadığını, bir ekip çalışması olduğunu ifade eden Uluçay sözlerine şöyle devam etti:

“Gazimağusa Belediyesi Başkanlığına aday olurken ilk yaptığım iş belediyemizin durumunu incelemek ve uzmanlara inceletmek oldu. Maliye uzmanlarıyla ayrıntılı bir araştırma yaptık ve belediyenin son 8 yılının mali bütçesini inceledik. Bununla birlikte belediyenin personel sayısı ve hangi birimlerde görev aldıkları konusunda da ayrıntılı çalışma yaptık. Gazimağusa Belediyesi’nde görevi aldığımız ilk gün mali disiplin ve iş disiplinini sağlamak için kolları sıvayacağız. Bu konuda son derece kararlıyız. Yaptığımız incelemeler sonucunda mali disiplin ve iş disiplini olmadan adım atamayacağımızı gördük. Eğer mali disiplin ve iş disiplinin sağlayamazsak hiçbir projemizi gerçekleştirme şansımız olmayacak.”

-“Esnek toplu taşıma, aile çay bahçeleri ve meslek edindirme kursları hayata geçirilecek”

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, göreve geldiklerinde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini 2 ayrı kategoriye ayırdıklarını, bu kategorilerinden birinin belediyenin bugünkü mali yapısındaki sıkışıklığa rağmen yapılacak olanlar olduğunu, bir diğerinin de Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nden elde edilecek kaynaklarla hayata geçirilecek projeler olduğunu söyledi.

Belediyenin mali sıkışıklığına rağmen hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgiler paylaşan Uluçay, esnek toplu taşımayı kent halkıyla buluşturmak istediklerini kaydetti. “Biz Mağusa’da artık toplu ulaşım konusunda bazı adımlar atılması gerektiğini net olarak görüyoruz” diyen Uluçay, esnek toplu taşımanın KKTC’de bir ilk olacağını, kentlilere toplu ulaşım kullanım alışkanlığını kazandıracağını dile getirdi. Uluçay, toplu ulaşımda atılacak adımları zaman içerisinde geliştirecek fikirleri de olduğunu söyledi.

Dr. Süleyman Uluçay, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurarak, kentte en az 2 farklı yerde aile çay bahçesi oluşturacaklarını bildirdi. Uluçay, aile çay bahçelerinin işletmesini belediyenin üstlenerek, çok uygun fiyatlara halka hizmet vereceğini kaydetti. Göreve gelir gelmez kent gençliğinin hayatını kolaylaştırmak için adımlar atacaklarının da altını çizen Dr. Süleyman Uluçay, Lefkoşa’da Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası iş birliğinde devam eden “Meslek Edindirme Kurslarının” bir kısmının Gazimağusa’da da yapılması için çalışmaları olduğunu ifade etti. Uluçay, bu doğrultuda ilgili okul müdürü ve oda yetkilileriyle görüştüklerini ve kursları yerinde incelediklerini dile getirdi.

-“Yaşlılarımıza hizmeti geliştireceğiz”

65 yaş ve üzeri insanlara verilen hizmetleri geliştireceklerini belirten Dr. Süleyman Uluçay, konuyla ilgili konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu hizmetler 30 yıl önce CTP’nin Gazimağusa Belediyesi’ni yönettiği dönemde başlamıştı. Ardından tüm belediyelere örnek olarak ülke geneline yayıldı. Halen tüm belediyelerde o dönem başlatılan şekliyle bu hizmet verilmeye devam ediyor. Biz bu hizmetlerin mutlaka geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü aile yapılarımız giderek farklılaşmaktadır. Sosyal yapımız değişmektedir. Bu nedenle bu konudaki çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağız.”

-“Ortak yaşam alanlarıyla halk arasındaki dayanışma güçlendirmek istiyoruz”

Ülkede yine bir ilk olarak; yeşil alan ve çocuk parklarını, sadece çocuk parkı ve yeşil alan olmaktan çıkarıp, o bölgede yaşayan insanların bir araya gelebilecekleri ortak yaşam alanları haline getirmek istediklerine vurgu yapan Uluçay, bu alanlarda haftanın belirli günlerinde gerek sportif gerekse de kültürel aktivitelerin yer alacağı çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi. Uluçay, bu şekilde de halk arasındaki dayanışmayı güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

-“Göletlerimiz ve sahil yolu ile ilgili projelerimizi kaynak bularak hayata geçireceğiz”

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Çanakkale Gölet’i ve Gülseren Gölet’ini doğal yapılarını bozmadan kente kazandırmak istediklerini, yine Serbest Liman Bölgesi’nden Glapsides Plajı’na kadar uzanan yürüyüş ve bisiklet yolu ile ilgili projeleri olduğunu söyledi.

Bu projeleri hayata geçirmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nden kaynak talepleri olacağını ifade eden Dr. Süleyman Uluçay konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

“Kentimizde 2 güzel göletimiz vardır. Bunlardan biri Çanakkale Gölet’idir. Çevre Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, DAÜ Mimarlık Bölümü, KUŞKOR ve MAKAMER iş birliğinde bu göletimizle alakalı proje hazırlandı. Bu projenin sahibi olan Prof. Naciye Doratlı ve Prof. Dr. Müge Rıza ile görüşüp, ortak toplantılar gerçekleştirdik. Çanakkale Gölet’inin 10 kilometrelik bir çevresi vardır. İlgili göletimizin doğal yapısı korunarak, kente kazandırılmasını istiyoruz. Bu projemizi mutlaka Türkiye ve Avrupa Birliği’nden kaynak bularak, hayata geçirmek istiyoruz.

Yine aynı şekilde Gülseren Gölet’imiz mevcuttur. Flamingolara ev sahipliği yapan bir göletimizdir. Bu göletimizin de doğal yapısına zarar vermeden düzenlenmesi, plan ve projelerimiz arasındadır.

Gazimağusa- İskele – Yeniboğaziçi İmar Plan’ında, Serbest Liman Bölgesi’nden Glapsides Plajı’na kadar uzanan bir yürüyüş ve bisiklet yolu yer aldı. Biz onu mutlaka bir trafik rahatlaması sağlamak için trafik yolu da ekleyerek gündeme getireceğiz. Bu projemiz için de Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak arayışımız olacak.

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14/12/2022 17:17