HABER KIBRIS

Uluçay, Parlamenterler Birliği’ni Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Parlamenterler Birliği’ni kabul etti.

ads
15/02/2019

Uluçay, Parlamenterler Birliği’ni Kabul Etti

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Parlamenterler Birliği Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarından Vedat Çelik, birliğin yeni yönetiminin belirlendiğini, bu vesileyle ilk ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ziyaret vesilesiyle Birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, birliğe üye eski parlamenterlerin her birinin ülkenin gelişimine önemli katkılar yaptıklarını söyleyerek, bundan sonraki süreçte de aynı katkıların devam edeceğine inanç belirtti.

Başkan Uluçay, birliğin yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Teberrüken Uluçay, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.