Uluçay: Siyasi geleceğimizi şekillendirmek için mücadelemiz sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde bulunduğu Antalya’da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, dünkü görüşmede Meclis Başkanlık Divanına üye Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Yasemi Öztürk ile Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Topal da yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi’nin uluslararası alanda görünürlüğünün sağlamlaştırılmasının kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, bu bağlamda özellikle Türkiye’de düzenledikleri tüm etkinliklerde KKTC’li parlamenterleri aralarında görmek istediklerini söyledi.

“KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın arzu ettikleri barış ve refaha ulaşacaklarına inanıyorum” diyen Şentop, Türkiye’nin hem KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukunun yanında olduğunu hem de uluslararası hukuktan kaynaklı bölgedeki kendi haklarının takipçisi olduğunu kaydetti.

Şentop, “KKTC’nin bundan sonraki süreçte de daha çok uluslararası ilişkiler geliştirmesi için yanında olacağız” dedi.

ULUÇAY: “SİYASİ GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Türkiye ile birlikte KKTC’nin geleceğini daha sağlam temellerde oluşturmak için yatırımlara devam ederken, siyasi geleceğini de şekillendirmek için mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Uluçay, zaman zaman özellikle ekonomik sıkıntılar konusunda inişler çıkışlar olsa da birlikte mücadele edildiği sürece tüm soruların üstesinden gelineceğine olan inancını dile getirdi.

Uluçay, iki ülke Meclisleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Uluçay ve beraberindeki Milletvekilleri, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuk Meclis Başkanları ve heyetler onuruna verdiği yemeğe de katıldı.

APA Genel Kurulu çerçevesinde Antalya’da bulunan Uluçay ve beraberindeki heyetin bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

15/12/2019 10:35