Uluçay: Sorunları bilerek yola çıktık... Başaracağız

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, katılımcı, sorunları çözen, iş yapan bir anlayışla belediyeyi yöneteceklerini, en önemli projesinin de bunu gerçekleştirecek yapıyı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Belediyeciliğin canlı bir iş olduğunu vurgulayan Uluçay, “Biz de bunu yerine getirebilmek için canla başla çalışmaya başladık Mağusa halkının problemleri her zaman olacak. Bizim görevimiz bu problemlerin kimisini çözebilmek, kimisini hafifletebilmek ama en önemlisi bir kurum olarak halka hizmet vermekte olan belediyemizi güçlü güvenilir hale getirmektir” dedi.

Katılımcı belediye yönetimine açıklık getiren Uluçay, “Katılımcılıkta belediye meclisimizi bütünüyle katmak… Şehri nasıl bütünüyle kucaklayacaksak, belediye meclisimizi de bütünüyle kucaklama hedefindeyim, belediye meclisimizdeki tüm üyeleri kucaklamak için adımlar attık Muhtarlarımızı ve muhtarlarımızla birlikte azalarımızı da dahil edeceğim bu katlıma. Bunların dışında Gazimağusa Belediyesi olarak farklı yaş, farklı cinsiyet, farklı grupları bir araya getirip sayıları 15 kişiyi geçmeyecek şekilde planlayarak küçük kent konseyleri oluşturup bunlarla düzenli ilişki içerisinde olacağız. Şehirdeki katılımcılığı bu şekilde sağlamayı planlıyoruz” dedi.

Gazimağusa Beldiye Başkanı Süleyman Uluçay, iş yapma konusunda; mazeret ve bahanelerle sonuçlanan çalışmaların içinde bulunmak istemediklerini, ülkede böyle bir sıkıntının olduğunu dile getirerek, “Hedeflerimizi koyup, bu hedeflere ulaşmak istiyoruz” dedi.

25 Aralık’ta gerçekleştirilen Yerel Seçimde yüzde 49,5 ile Gazimağusa Belediyesi Başkanlığına seçilen Süleyman Uluçay Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.

Uluçay, halk size neden oy verdi sorusuna verdiği yanıtta; Gazimağusa genelinde aldığı yüzde elliye yakın oyun bölgelerde de bu orana yakın çıkmasının Gazimağusa’nın kendilerini bir bütün olarak kucaklaması açısından önemli ve sevindirici olduğunu vurgulayarak, “Yüzde elliye yakın oy oranına tüm bölgelerde ulaşmamız, tüm şehrin bizi kucaklıyor olması çok önemli. Gazimağusa bizi bir bütün olarak kucaklıyor. Bir bütün olarak da bizim Mağusa’yı kucaklamamızı istiyor.” diye konuştu.

Seçim kampanyası döneminde şehri bölen görünmeyen duvarlardan bahsettiğini hatırlatan Uluçay, o duvarları mümkün olduğunca aşağıya indirmek veya ortadan kaldırılabilmek için önemli bir fırsat bulunduğunu ifade etti.

- “Belediyeciliği seçen herkes bence ateşten gömlek giymiştir”

Gazimağusa’nın içinde bulunduğu mali tablo hatırlatılarak “Ateşten gömlek mi giydiniz sorusuna Uluçay; “Bence belediyeciliği seçen herkes ateşten gömlek giymiştir. Belediyecilik zor bir iştir. Belediyeciliğe karar veren herkes ateşten gömlek giymiştir” dedi.

Uluçay, belediyeciliğin her gün 24 saat çalışılan bir iş olduğunun altını çizerek, “Gecesi gündüzü yok ve halka hizmet götürmeniz gerekiyor, bu hizmetler somut; kağıt üzerinde proje üzerinde değil” diye konuştu.

- “Gazimağusa Belediyesinin sorunlarını bilerek yola çıktık… Başaracağız”

Gazimağusa Belediyesinin kendine has sorunları olduğunu bilerek yola çıktıklarını kaydeden Uluçay, “İnşallah başaracağımıza inanıyorum. Zorluklar var mı var, bekliyor muyduk, evet bekliyorduk. Biz bunları çözebileceğimize inanıyoruz. Kısmetse önümüzdeki yıl ocak ayında bir araya geldiğimizde bazı sorunlarımızı geride bırakmış olacağımızı düşünüyorum.” dedi.

- Projeler…. En önemlisi güçlü yapı oluşturmak

Uluçay, en önde gelen projesinin; Gazimağusa Belediyesini; katılımcı, sorunları çözen iş yapan bir yapıya kavuşturmak olduğunu vurguladı.

“İş yapan bir belediye için insan iş gücü ve mali yapı güçlü olmalı”

Uluçay, “Belediyenin iş yapan bir kurum olması için hem mali yönü, hem de insan iş gücünün disiplinli olması gerekir. Bu nedenle o disiplini sağlamak konusunda adımlarımızı atıyoruz. Bu konuda taviz vermeyeceğim. Başarılı olan arkadaşlarımızın ödüllendirileceği sistemleri çalıştıracağız ki, bu yönde, çalışanlarla ilgili ülkemizde bugüne kadar çok az adım atıldı. Disiplin kurulunu belediye meclis toplantımızdan sonra oluşturacağız ve bunu da çalıştıracağız. Hiç kimsenin bu milletin, bu devletin parasını alıp çalışmadan oturmasını istemiyorum…” dedi.

- Kanalizasyon çalışması: “Kazılar ekime kadar devam edecek”

Gazimağusa’da devam eden kanalizasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ilgili şirketin açıkladığı takvime göre kentteki kanalizasyon kazlarının ekim ayına kadar süreceğini ifade etti.

Kazıların önümüzdeki süreçte belli ana caddelerde de devam edeceğinin altını çizen Uluçay, bunun trafikte daha fazla sorun yaratacağına işaret etti. Kanalizasyon çalışmalarının yüzde 62’sinin tamamlanmış olmasının sevindirici olduğunu kaydeden Uluçay, firmanın asfaltlama işlemlerinde geride kaldığını, bunun da en önemli nedeninin kış mevsimine girilmesi olduğunu belirtti.

Uluçay, kış ayında asfaltlama olmasa bile kazı yapılan yerlerdeki toprağın çukurlaşarak trafikte oluşturacağı sorunların çözümü için firmanın 24 saat görev başında olan ekipler oluşturduğunu ifade etti.

Uluçay, “Yollarda kanalizasyon çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan çukur ve sıkıntılarla ilgili lütfen vatandaşlarımız Gazimağusa Belediyemizin Halkla İlişkiler birimine veya belediyemizin sosyal medya hesaplarından bize ulaşsınlar biz bunları ilgili şirketle görüşüp en kısa zamanda çözümlenmesini sağlayacağız” dedi.

Uluçay, kanalizasyon çalışmasında yapılan işlerin, yeni kanalizasyon çalışması değil, arıza giderme çalışması olduğunu anlattı.

Uluçay, geçmişte Gazimağusa’da 42 kilometresi AB, 16 kilometresi TC ve belediyenin imkanlarıyla olmak üzere 58 kilometre uzunluğunda kanalizasyon yapıldığını bunun 32 kilometresinde arıza nedeniyle değişiklik gerektiğinin saptandığını, konunun müteahhit firmayla yapımı finanse eden AB kurumu ile mahkemelik olduğunu ifade etti.

Uluçay, mevcut çalışmalarla belirli bölgelerdeki taşkınların ve kokunun giderildiğini kaydeti.

- Trafik sorunu

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay kentte artan trafik sorunu ile ilgili olarak da, Salamis Yolu ve Büyük Sanayi’ye giden iki yolda sabah ve akşam üzerleri trafik yoğunluğunun artarak hissedildiğini ifade ederek, “Her ikisi için de düşünülen rahatlama konusunda farklı yollarla öneriler, düşünceler var. Bunların hayata geçirilmesi için trafik komisyonunu bir an önce hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konularda benim tek başıma karar almam doğru olmaz. Bu olayın teknik bir kısmı da var” dedi.

Uluçay, trafik sıkışıklığını gidermek için uzun vadede alternatif yol yapımlarının düşünülebileceğini, kısa vadede ise park sorunun yarattığı trafik sıkışıklığını gidermek için bazı adımlar atacaklarını kaydetti.

- Asfaltlama çalışması

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, “Sulu Çember” ile “Barış Gücü” arasında kalan ve uzun zamandır asfaltlanmayı bekleyen yol ile ilgili olarak da, söz konusu yolda kanalizasyon kazıları bittikten sonra asfaltın dökülmesi için ön hazırlık yapacaklarını, ihalesinin daha önceden yapıldığını, ancak kazı yapılacak olması nedeniyle yarım kaldığını, bunu tamamlayacaklarını söyledi.

- “Kapalı Maraş devletimizin bir politikasıdır”

Uluçay, kapalı Maraş’ın ziyarete açılması ve buradaki açılımlarla ilgili olarak da, “Kapalı Maraş devletimizin bir politikasıdır. Dolayısıyla orada bundan sonra yapılacak olan yeni açılımlar veya yeni gelişmeler konusunda mutlaka karar verecek olan devletimizin ilgili kurumlarıdır. Biz, bu gelişmeler, bu açılımlar veya yapılacak yeni uygulamalar konusunda belediye olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları her zaman yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

- Belediye personelinin durumu: “İşini yapanın endişe etmesine gerek yok”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, seçim kampanyasında da bir çok kez ifade ettiği gibi, işe gelen personelin endişe etmesine gerek olmadığını, yineledi.

Uluçay, “İşe gelmeyen gelip imza atıp giden arkadaşların bu şekilde çalışmasına izin vermeyeceğimizi söylemiştik. Bu yöndeki çalışmalarımıza daha yeni başladık. Bu ayırımı yapacağız, kesin. Ama onun dışında çalışan veya kendisine görev verilmediği için tam olarak görevini yapmayan ama mesaisine tam olarak gelip belediyemizde geçiren arkadaşlarımızın hiçbirinin endişe etmesine gerek olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

- CTP seçimlerde başarılı mı?

CTP’nin 25 Aralık’taki seçimlerde elde ettiği sonucu başarılı bulup bulmadığıyla ilgili olarak da Uluçay şunları söyledi:

“Elde ettiği başarılı sonuçların yanı sıra, başarıyla yönettiği bazı belediyelerin de diğer partilerin adayları tarafından kazanılmış olması mutlaka değerlendirilmeli. Bir bütün olarak ele alıp değerlendirmesi gerekiyor CTP’nin. Çünkü bir tarafta kazanılan yeni belediyelerle başarılı bir yürüme, diğer taraftan da başarılı olduğu kamuoyu tarafından da bilinen belediyelerim kaybedilmesi ortaya konup değerlendirilmesi gerekir. Sadece CTP’nin değil bütün siyasi partilerin aynı değerlendirmeleri yapması gerekiyor dedi.

- Denize ulaşım

Liman kenti olan Gazimağusa’da halkın daha fazla denizle buluşması için yapılabilecek açılımlarla ilgili olarak Uluçay, “Bu konuda en önemli, en güzel proje, Gazimağus- İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nda var olan, Serbest Liman altından başlayıp, Glapsides’e kadar uzanan bisiklet ve yaya yolunun hayata geçirilebilmesidir ama biz bu yolun hayata geçirileceği zaman mutlaka trafik yolunun da olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Salamis yolunda ciddi değişiklik yapabilelim ki oradaki trafik sorununu uzun bir sürede çözebilelim” dedi.

Uluçay, bunun dışında Gazimağusa halkının denize daha fazla erişimini sağlamak için yaz döneminde toplu ulaşım imkanı getirmeyi düşündüklerini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, vatandaşlara çağrı yaparak, Bakanlar Kurulu’nun kamu alacaklarında 31 Ocak’a kadar faiz indirimi ve taksitlendirme imkanı getirdiğini, vatandaşların belediyeye olan borçlarında bu imkandan yararlanabilecekleri gibi, Gazimağusa Belediyesi’ne bir damla da olsa katkıda bulunabileceklerini söyledi.

Uluçay, vatandaşların borçlarını ödeyerek belediyeye sağlayacakları her kuruş katkının halka hizmet olarak döneceğini de sözlerine ekledi.

TAK Haber: Yılmaz Yakar

Fotoğraflar: Gazimağusa Belediyesi Basın Birimi

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12/01/2023 13:48