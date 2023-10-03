Uluçay: Tam gün eğitim günün sonunda pilot uygulamaya kalacak gibi duruyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında “Eğitimde pilot uygulama yapılmalıydı” dedi.

Eğitimde tam gün hedefi konusunda da konuşan Uluçay, bu adımın pilot bir uygulanmayla başlanması gerektiğini söyleyerek, böyle önemli bir konunun hassasiyetle ele alınması gerektiğini kaydetti.

Pilot uygulama ile hareket edilmesi halinde bu uygulamanın daha kolay uygulanabilir olabileceğini dile getiren Uluçay, tam gün eğitimin günün sonunda pilot uygulamaya kalacak gibi durduğunu ifade etti.

Depremden etkilenen okullarla ilgili ise, bir programlama yapılması gerektiğini dile getiren Uluçay, KKTC’nin içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurmak gerektiğini ve yapılacak projelerin kısa ve orta vadede kurgulanması gerektiğini kaydetti.

Uluçay'ın konuşmasının ardından Genel Kurul çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 9 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.