Uluçay: Tasarının komiteye çekilmesi gerekir

"Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" gündemiyle olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu devam ediyor.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da söz alarak, sabahtan beridir aynı konunun konuşulduğunu ancak bir yol kat edilemediğini yönünde serzenişte bulundu. Uluçay, tasarıda öngörülen değişikliklerin ne olacağının komite üyelerine dahi sunulmadığı eleştirisinde de bulundu.

“Reform böyle mi olur?” diye soran Uluçay, reformun mevcut mevzuatın iyileştirilmesi demek olduğunu anlatarak, bunun reform olmadığını savundu.

12 yıl önce tüm belediye başkanları bir araya geldi 51/95 üzerine çalışma yaptığını aktaran Uluçay, o günden beridir göreve gelen merkezi yönetimlerin üzerlerine düşeni yapmadığını kaydetti.

“51/95 bu kadar yıldır belli noktalarda takıldı kaldı. Geldiğimiz noktada bu önceden güncellenmiş olsaydı bugün yerel yöneticiler çok daha rahat ortamda hizmet veriyor olacaklardı” ifadelerini kullanan Uluçay, Meclis’te 8 ayda 3 hükümet çıktığını anımsatarak, gerçek bir reform yapılabilmesi için konunun ileriki bir süreçte ele alınması gerektiğini savundu.

Uluçay, belediye çalışanlarının da halkın da tedirgin olduğunu ifade ederek, “Reform denilen olay hepimizin mutabık kaldığı şekilde olmalıydı” dedi ve yapılmak istenen düzenleme ile Maliye’de tasarruf olmayacağını, aksine ekstra kaynağa ihtiyaç duyulacağını söyledi.

9 maddelik tasarının çoğu maddesinde değişiklik yapılacağını anımsatan Uluçay, bu durumda tasarının komiteye çekilmesi gerektiğini vurguladı.

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25/08/2022 00:43