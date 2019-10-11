Uluçay: Temennim kısa sürede operasyonun başarılı bitmesi

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı operasyonuna ülkenin çeşitli çevrelerinden destek mesajları geliyor. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, operasyonun biran önce başarı ile sonuç vermesini istedi.

Türkiye’nin bir süreden beridir güvenlik şeridi oluşturmak için bölgede yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda operasyonun başlatıldığına dikkat çeken Uluçay “Temennim en kısa sürede operasyonun başarılı sonuç vermesi ve insanlar için güvenlikli alanın oluşmasıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, YPG’ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın bugün 3. günü Harekat, planladığı şekilde ilerlerken şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi.

11/10/2019 17:19