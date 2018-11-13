Uluçay, TSK Temsilcisi Oramiral Özbal’ı kabul etti

Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da hazır bulundu.

Ora.Adnan Özbal kabulde yaptığı konuşmada KKTC’de bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’nın selam ve saygıları getirdiğini belirterek bu vesileyle 15 Kasım Cumhuriyet Bayramını kutladığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında “35.yıl kutlamalarında sizleri aramızda görmekten dolayı mutluyuz” diyerek her zaman kurumlar arası yakın işbirliği yapmış Türkiye ve KKTC yetkililerinin 15 Kasım ziyaretlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Uluçay, ziyaretinden dolayı Ora.Özbal’a teşekkür ederken şahsı nezdinde Tüsek Silahlı Kuvvetleri camiasına selamlarını iletti.