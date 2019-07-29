Uluçay, Tuğgeneral Algan ve komutanları kabul etti

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ve beraberindeki Komutanları kabul etti. Meclis Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kurmay Başkanı, Alay ve bazı Birlik komutanları ve Polis Genel Müdürü’nün yanısıra Meclis Genel Sekreteri İbrahim Avkan ve Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir de hazır bulundu. Kabulde, karşılıklı plaket takdimi yapıldı.