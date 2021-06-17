Uluçay: Ülkeye gelecek öğrencilerin aşılanması için planlama gerekiyor

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Pandemi ve Ekonomi” ile ilgili konuşmasında, pandeminin getirdiği olumsuz koşulların ülkeyi ve dünyayı etkilediğini, KKTC ekonomisinin irtifa kaybettiğini belirtti.

KTTO’nun dergisinde yer alan bir araştırmayla ilgili bazı bilgileri paylaşan Uluçay, araştırmanın Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumdan endişeli olduğunu, en önemli sorun olarak ekonomik durumu gördüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Teberrüken Uluçay, demokrasinin işleyişiyle alakalı memnun olmayan kişi sayısının da arttığını kaydetti.

Uluçay, köy yolları ile yeni hastanenin yapımı konularındaki ihalenin, ekipman ve işçilerin KKTC’den sağlanmasının ekonomiye katkısı olacağını söyledi.

Ülkeye gelecek öğrencilerin aşılanması konusunda planlama yapılması gerektiğini belirten Uluçay, sınır kapılarının açılmasının olumlu etkilerinin görüldüğünü, turizme yönelik de çalışma yapılarak hedeflerin yakalanması gerektiğini ifade etti.

Erken seçim tarihine ilişkin, iktidar ve muhalefetin uzlaşması gerektiğini dile getiren Uluçay, bu güveni sağlayamadıktan sonra hükümetin kısa vadede ekonomik sıkıntıların aşılması için nasıl koordineli çalışacağını sordu.

Seçim tarihi konusunda konsensüs sağlanması çağrısı yapan Uluçay, hükümetin tarih belirlendikten sonra ülke sorunlarına yoğunlaşması temennisinde bulundu.

Yazılı ve sözlü soruların ardından genel kurulun bugünkü toplantısı sona erdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Bu habere tepkiniz:



17/06/2021 21:10