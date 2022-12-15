Uluçay ve Mağusa Türk Genel İş arasında protokol imzalandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın talebi ile göreve gelmeleri halinde çalışanların durumu ile ilgili bir protokol imzaladı. 8 maddeden oluşan ve hem çalışanların haklarını hem de belediyenin mali yapısının korunmasını amaçlayan protokolü, Dr. Süleyman Uluçay ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen imzaladı. İmza törenine, Belediye Meclis Üyesi adayları, ilçe yöneticileri ve sendika yöneticileri katıldı.

“MAĞUSA HALKININ HER KURUŞUNU, HİZMETE DÖNÜŞTÜRMEYE KARARLIYIZ”

İmza töreninde konuşan, CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, seçim çalışmalarının en başından bu yana sürekli olarak belediye hizmetlerine ve belediye çalışanlarına dair söylediklerini içeren bu protokolü imzalama teklifi tarafına ulaştığında iç huzuruyla hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi. Bu vesileyle göreve geldiklerinde, ilk iş olarak belediyede mali disiplini ve iş disiplinini sağlayacaklarını bir kez daha tekrar etmek istediğini ifade eden Uluçay; çalışan, işini doğru, düzgün ve dürüst bir şekilde yapan personele sahip çıkacaklarını, işe gelmeyen veya işe gelip de sadece imza atıp kaçan personelle bu şekilde çalışmayacaklarını yineledi. Bu protokolle de bunun resmiyet kazandığını dile getiren Dr. Süleyman Uluçay, Mağusa halkının her bir kuruşunun Mağusa halkına hizmet olarak döndürmeye son derece kararlı olduklarını, bu konuda Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile de sürekli istişare ve işbirliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

PROTOKOLÜN MADDELERİ:

1) Personel maaş ve yatırımlarının gününde yapılabilmesi için gerekli çalışmalara öncelik verilecek.

2)2023 yılı bütçesine yasalar nezdinde 200 işçi kadrosu konulması için çalışma yapılacak.

3) Memur görevi yapan çalışanlar için ilgili bakanlıkla acil olarak görüşmeler yapılacak ve intibak yasası çalışmaları için adım atılacak.

4) GAMABEL şirketinden hizmet alımının kademeli olarak azaltılması ve kadrolu işçi personel sayısının yüzde 50’sini geçmemesi üzerinde önemle durulacak.

5) Hiçbir şekilde, işe gelip verilen görevi yerine getiren ve personel yasalarına uygun olup hakkında disiplin işlemi yapılmamış olanların işine son verilmeyecek.

6) Belediye Personel yasasına uygun olmayan veya işe gelmeyip disiplin sorunu olan personele, Belediye Başkanı ile ilgili şube amiri ve sendikadan oluşacak kurul kararıyla gerekli işlem yapılacak.

7) Belediye idaresince geçmiş dönemlerde yapılan harcama ve alımların kontrolü yapılarak, yasalara uygunluğu denetlenecek. Şeffaf ve ulaşılabilir mali yapının sağlanması için gerekli adımlar atılacak.

8) Belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların aşılmasına katkı sağlamak amacıyla 2023-2025 yılları arasında imzalanacak olan Toplu İş Sözleşmesinde sendikamız, mali kalemlerde hiçbir artış talebinde bulunmayacak.

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15/12/2022 15:16