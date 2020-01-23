Uluçay: Yasa belirli bir noktaya getirildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Avcılık Federasyonu, Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi ve Taşkent Doğa Parkı yetkililerinden oluşan heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref salonunda yer alan görüşmede, heyet temsilcileri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilen Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasası hakkında görüşlerini dile getirdiler.

SAHİR: “YASADA BİR GÜNCELLEME ŞART”

İlk sözü alan Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, ülkede doğal alanların daraldığını dile getirerek, yasada bir güncellemenin şart olduğunu, yapılan yasa çalışmalarının bir takım düzenlemeler getirdiğini kaydetti.

Sahir yasanın hemen geçebileceğini ancak içinde bazı kaygılar olduğunu belirtti ve nesli tükenmekte olan canlıların korunma altına alınmasının elzem olduğunu söyledi.

Sahir ayrıca, koruma alanlarının da ava açılmasının yanlış olduğunu fakat bunların düzenlenebileceğini düşündüklerini dile getirerek, “Ancak buna rağmen yasa geçmeli. Çünkü bazı düzenlemeler içeriyor. Yasa geçtikten sonra bu başlıklar altında düzenlemelere gidilebilir.” dedi.



BASAT: “YASADA DA BİR ÇOK HASSASİYET TARTIŞILIP ELE ALINDI”

Taşkent Doğa Parkı Drektörü Kemal Basat da yasada da bir çok hassasiyetin tartışılıp ele alındığını kaydetti.

Basat, yasanın üzerinde 2017 yılından beri çalışıldığını anlattı ve İçişleri Bakanlığı’nın ilk defa inisiyatif alarak çevre kuruluşları ve çevre örgütleri ile Avcılık Federasyonunu bir araya getirdiğini belirtti.

Meclis alt komitesinde gerçekten bir demokrasi örneği ile her kesimden herkese söz hakkı verildiğini belirten Basat, Komite üyelerinin çok yapıcı davrandığını da söyledi.

Hazırlanan yasanın mevcut yasadan daha iyi olduğunu belirten Basat, yasanın hala onaylanmamış olmasını talihsizlik olarak değerlendirdi.

SARPTEN: “BU YASA ÖNEMLİ AÇILIMLAR İÇERİYOR”

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten de konuşmasında, Dernek olarak 2 yılı aşkın bir süredir yasa ile ilgili yürütülen çalışmalara katkı koyduklarını işaret ederek, mevcut yasanın 10 yıl önce geçtiğini anımsattı.

Sarpten mevcut yasa ile kıyaslandığında önemli açılımlar içerdiğini kaydeden Sarpten, yasanın Avcılık Federasyonu ile bir çok çevre örgütünün ortak fikirlerde, asgari müştereklerde buluşarak hazırlandığını dile getirdi.

Sarpten, “Bunun getirisi olarak da hem alt komitede hem de genel kurul da oybirliği ile geçmiş bir yasa var aslında. Dolayısıyla biz hiç vakit kaybettirilmeden ve bizi bekleyen seçim sürecine de kurban edilmeden derhal yasanın yürürlüğe girmesini talep ediyoruz” dedi.

BÜRKAN: “AVCILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE KORUNMASI AÇISINDAN BİR ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPILDI”

Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bürkan ise konuşmasında, yapılan yasa değişiklik tasarısında avcılığın sürdürülebilirliği ve korunması açısından bir çok değişiklik yapıldığını söyledi.

Bürkan, Meclis’te onaylanan yasanın Cumhurbaşkanı’nca geri gönderilmesinin beklemedikleri bir durum olduğunu da belirtti.

Bürkan: “Yasanın hiçbir değişikliğe uğramadan maddelerinin aynen korunarak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasını bekliyoruz” dedi.

ULUÇAY: “YASA ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR SONRASINDA BELİRLİ BİR NOKTAYA GETİRİLDİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, yasanın özverili çalışmalar sonrasında belirli bir noktaya getirildiğini anımsatarak 4’lü koalisyon döneminde de ilgili komitenin gündeminde olduğunu ifade etti.

Hükümetin değişmesiyle yasanın aynı komitede ele alınmaya devam edildiğini işaret eden Uluçay iki hükümetin de ortak anlayışı ile ortaya çıkan bir yasa olduğuna dikkati çekti.

Ortaya konulan çalışmanın sonucunda Cumhurbaşkanınca geri gönderilen yasada işaret edilen maddelerin Komite tarafından dikkate alınacağını söyleyen Uluçay, Komitenin gelinen noktayı ilgili tüm sivil toplum örgütleri ile birlikte değerlendireceğini düşündüğünü ifade etti.

Amacın en kısa zamanda yasanın yürürlüğe girmesi olduğunu vurgulayan Uluçay, yasanın en iyi şekilde değerlendirileceği ve yeniden Meclis Genel Kurulu gündemine geleceğini kaydetti.

23/01/2020 17:00