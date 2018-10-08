Uluçay, Yıldırım ile Görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 41 ülkeden Meclis ve Senato Başkanlarının yer aldığı, Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılmak amacıyla gittiği Türkiye’nin Antalya ilinde temaslarına başladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Uluçay, bu çerçevede açılış seremonisinden önce toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

İki Meclis Başkanı, son olarak 15 Ağustos’ta KKTC’de görüştükleri konuları yeniden değerlendirdi.

Görüşmede konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkan Uluçay’ı Antalya’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC’nin kendileri için her zaman müstesna bir anlam taşıdığını söyledi.

Türkiye’de yer alan uluslararası bir toplantıda KKTC’nin de yer almasının önemine işaret eden Yıldırım, Kıbrıs sorununa bulunacak adil ve kalıcı bir çözümün de her zaman destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, özellikle Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ın ortak bir süreç yürüttüğünü belirtti.

İki ülke Meclisinin ilişkilerine de değinen Uluçay, ilerleyen süreçlerde yapılacak işbirlikleri ile var olan ilişkileri daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

İki Başkan arasında yapılan görüşmede, KKTC Cumhuriyet Meclisinin dış ilişkilerinde yapılacak işbirliği çalışmaları ve adada yaşanan doğalgaz arama çalışmaları ile ilgili süreç hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Meclis Özle Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Büyükelçi Kerim Uras da hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın, 11 Ekim’e kadar sürecek üçüncü Avrasya Ülkeleri Meclis Başkanları toplantısında çeşitli temaslar ve görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.