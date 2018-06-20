Uluçay: Zarf açımı gizlilik içerisinde devam etmektedir

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay milletvekillerinin mal beyanları bilgilerini içeren zarfların açılması ile ilgili açıklama yaptı. Uluçay “zarf değiştirme diye bir usül söz konusu değildir” dedi. Uluçay’ın açıklaması şöyle: Bir kaç gündür bazı basın-yayın organlarında milletvekillerimizin mal beyanları bilgilerini içeren zarflarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Cumhuriyet meclisi başkanlık divanı mal bildiriminde Bulunulması Yasası’’ uyarınca başlatmış olduğu bildirimlerin incelenmesi ile ilgili çalışmalarına organize ettiği rutin toplantılar ile herhangi bir spekülasyon ve popülizmden uzak tam bir titizlik ve gizlilik içerisinde devam etmektedir. Konu ile ilgili 25/2008 sayılı yasa kapsamında devam eden bu süreçte kesinlikle zarf değiştirme diye bir usül söz konusu değildir. Kamuoyumuzun bilgisine önemle arz olunur.