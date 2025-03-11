Uluçay'dan Liderlere: Ekonomik Sorunlar İçin Yol Haritası Belirleme Çağrısı

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, Mecliste yaptığı konuşmada dokunulmazlıkla ilgili komitenin bir an önce kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Uluçay, ekonomi, siyaset ve çarşının bundan nasıl etkilendiğini önemli olduğunu söyleyerek, ekonomide enflasyonun gündemin başında geldiğini belirtti.

Enflasyon oranlarına değinen Uluçay, oranları Güney Kıbrıs ile karşılaştırarak, enflasyonun ülke halklarında olumsuz etki yarattığını, bu etkinin Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta da devam ettiğini söyledi.

Türkiye’deki gıda fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Uluçay, ekonominin düzelmesi için verilen mücadelenin zorlu süreçlerden geçtiğini gösterdiğini, KKTC’deki enflasyon verilerinin de bundan etkilendiğini belirtti.

Uluçay, KKTC’nin gelirlerini artırmaya en yakın alan turizm olduğunu, 2025 yılına yönelik ayarlama ve projeksiyon ortaya konması gerektiğini dile getirdi.

Uluçay, konuşmasında, Berlin Fuarı’nda turizme yönelik yapılan analizlere yer verdi.

Türkiye’deki ekonomik krizlerin KKTC’deki turizm faaliyetlerini doğrudan etkileme potansiyeli olduğunu söyleyen Uluçay, dolayısıyla Avrupa’da pazarlama faaliyetlerini artırmanın turizm gelirlerinin artmasını sağlayabileceğini belirtti.

Kıbrıs konusunda Cenevre’de düzenlenecek konferansa değinen Uluçay, halkın ucuz bulduğu ürünü alma hakkı bulunduğunu, güney ve kuzey arasında bu sorunları gidermek adına adım atılması gerektiğini söyledi.

Uluçay, iki lidere Cenevre’de Kıbrıs’ın yararına olacak kısa vadeli ekonomik sorunları çözmek için yol haritası belirleme çağrısında bulundu.