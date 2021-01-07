Uluçay: Kimin aday olacağına parti karar verir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın Meclis Başkan seçimleri sürecinde, “hukukun çiğnendiğine” yönelik sözlerini yanıtladı.

Uluçay, pazartesi günü Meclis’in kendi iradesini kapalı oylama yoluyla sonuçlarıyla yansıttığını, bu iradenin de 26 ret olduğunu dile getirdi. Uluçay, milletvekili sayısı 50'ye çıktığından beri Meclis’in tarihinde 26 ret ile işlem gören bir fonksiyonu olmadığını kaydetti.

Seçimde yansıyanın milletvekillerinin özgür iradesi ile kapalı oylamada çıkan iradesi olduğunu söyleyen Uluçay, “Bu sonuca göre bana düşen o işlemi durdurmaktır.” dedi.

Başsavcıdan görüş alındığını, aynı işlemin yeniden gündeme gelebileceğini söyleyen Uluçay, kişilerin Meclis Başkanlığı’na aday olamayacağını, partilerin aday gösterdiğini, bir sonraki adayın başkası mı aynı kişi mi olacağına da partinin karar vereceğini belirtti.

Meclis’teki hukukçulardan da görüş alındığını söyleyen Uluçay, grubu bulunan partinin aynı adayı göstermek isterse bunun gündeme alınabileceği kaydetti.

Sorular üzerine, herhangi bir yasa ile ilgili 26 ret oyu çıkarsa yasanın geçemeyeceğini, yasanın komiteye geri gideceğini söyleyen Uluçay, “Getirilen husus 26 ret olması halinde durur ve reddedilir” dedi.

Uluçay, Başkanlık seçimlerinin Pazartesi gününe ertelendiğini, yapılacak seçimde aday olan kişiden bağımsız yine 26 ret çıkarsa bunun Danışma Kurulu’nda yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Uluçay, 16 yıldan beri milletvekilliği yaptığını, Meclis’in kendi yöneticilerini seçim biçimini tayin ederken murat edilenin grubu bulunan partilerin uzlaşması olduğunu, aksi takdirde seçim yapılamadığını söyledi.

İki aday varsa iki adayın yarıştığını ama tek aday varsa milletvekillerinin oylarıyla yarıştığını söyleyen Uluçay, tek adayın rakibinin verilen ret oyları olduğunu belirtti.

Uluçay, seçim sürecinin kapalı oyla yapılmasının amacının da bu olduğunu, seçimin öngörülmesindeki meselenin milletvekillerinin özgür iradesi ile kendilerini yönetecek ekibi seçime şansı verilmesi olduğunu kaydetti.

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07/01/2021 14:40