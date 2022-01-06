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Uludağ 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Sahte berberlik ustası belgesiyle berberlik denklik belgesi almak isteyen Ahmet Uludağ 5 ay hapis cezası aldı

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06/01/2022

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Uludağ 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek sahte olarak kendi adına düzenlenmiş olan berberlik ustalık belgesini görevli memura verip, tedavüle sürerek denklik belgesi temin etmeye çalışan Ahmet Uludağ’ın dava kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık hakkındaki kararı Başkan Aksun açıkladı.

Aksun, sanığın işlediği “Resmi Evrak Sahtelemek, tedavüle sürmek ve Sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etmek” suçunun ciddi suçlardan olduğuna değindi.

Aksun, sanığın suçunu kabul etmesini, suçu eniştesinin teşviki ile işlemesini, suçun ustalık belgesini temin etmeden ortaya çıkmasını, sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiğini belirtti.

Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değerlendirdikten sonra 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

 

06/01/2022 14:18
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TAGS: uludağ, berber, sahte belge
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