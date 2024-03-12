Uludağ çalışmalarından dolayı “Cesur Kadınlar” ödülüne aday gösterildi

ABD Büyükelçiliği, “Kayıplar” konusundaki çalışmalarından dolayı Sevgül Uludağ’ı “Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülüne aday gösterdi.

ABD Büyükelçisi Julie Fisher, bu konudaki sertifikayı Sevgül Uludağ’a takdim etti.

Fischer, Uludağ’ın, Kıbrslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıpların bulunması için verdiği çabalardan dolayı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen “Uluslararası Cesur Kadınlar” ödülüne aday gösterildiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, farklı ülklerden adaylar arasından seçtiği kişilere her yıl Uluslararası Cesur Kadınlar ödülünü veriyor.