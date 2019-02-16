Ulukışla Kavşağı'nda kaza! Araç sürücüsü aranıyor

Ulukışla Kavşağı'nda bugün saat 07.30 sıralarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Olay yerinden ayrılan araç sürücü aranıyor.

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, bugün saat 07:30 sıralarında, sürücüsü meçhul RE 445 plakalı araç sürücüsü dikkatsizliği sonucu Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp takla atttı. Polis, kaza sonucu araç sürücüsünün olay mahallinden ayrıldığı için isim tespitinin henüz yapılamadığını açıkladı. Kazayı yapan şahıs aranıyor. Soruşturma devam ediyor.