Ulukışla’da kaçak eski eser bulundu.. 2 kişi tutuklandı

Ulukışla'da yapılan operasyonda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir heykel bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

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05/02/2024

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Ulukışla’da kaçak eski eser bulundu.. 2 kişi tutuklandı

Ulukışla'da yapılan operasyonda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir heykel bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu heykel bugün saat 14.30’da D.C.’ye (E-30) ait ağılda yapılan aramada, gömülü şekilde tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Y. A.(E-37) tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

05/02/2024 18:15
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TAGS: Ulukışla, eski eser
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