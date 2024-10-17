Ulusal Antrenör Gelişim Semineri yapılıyor

Basketbol Federasyonu, bu yıl görev almak isteyen antrenörlerin katılımının zorunlu olacağı Ulusal Antrenör Gelişim Semineri düzenliyor.

19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan seminere katılmayan antrenörlerin lisansları bu yıl için vizelenmeyecek.

Antrenör Gelişim Semineri 19 Ekim Cumartesi günü TED Kuzey Kıbrıs Koleji Rauf Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Seminerde Türkiye’nin önemli antrenörlerinden Cem Çağal, Timuçin Meri ve Hakan Göveli yer alırken, Türk Basketbolunun önemli hakemlerinden Fatih Söylemezoğlu da seminere katılacak. Seminerde Pazar günü Hakem Semineri de yapılacak.

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