KKTC. Atıcılık Federasyonu, üye Kulüplerinden olan Kuzey Kıbrıs Ulusal Atıcılık, Eğitim ve İhtisas Derneğinin sponsorluğunda Ulusal Atıcılık Kupası müsabakasını düzenlenecek.

Müsabaka Atatürk Atıcılık Kompleksi (Gönyeli) bünyesinde bulunan Yivli Silahlar Poligonunda, 18 Aralık 2021 Tarihinde gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, atışlar sabah saat 09:00’da başlayıp gün boyu devam edecek. Müsabaka atışlarında .177 (4.5 mm) kalibre havalı tüfekler kullanılacak. Müsabaka atışları masaüstü destekli atış pozisyonunda çeşitli mesafelerde bulunan farklı büyüklükteki metal hedeflere sınırlı zaman içerisinde yapılacak. Çeşitli boylardaki ve mesafelerdeki metal hedeflere en kısa sürede yapılacak atışla Kupanın bireysel dereceler sıralaması belirlenecek. Kupa atışlarında Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kuralları ve Federasyonun müsabaka düzeninde organize edildi..

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17/12/2021 09:57