Ulusal Birlik Partisi, 50 Vekil Adayını Duyurdu

Ulusal Birlik Partisi (UBP), kontenjan adaylarının da belirlemesinin ardından, 23 Ocak 2022 Milletvekili aday listesini duyurdu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yaptığı açıklamada, “Görev, Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refah içinde geleceğe yürümesi, kendi devletini yaşatıp yüceltmesi, Anavatan Türkiye ile ilişkilerin hep daha ileri, daha verimli ve güzel noktalara taşınmasıdır. Bu görevi yerine getirecek olan ateşten gömleği giymeye hazır 50 vekil adayımızı saptamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Gerek 50 kişilik listeye giren arkadaşlarımız, gerekse giremeyenler partimiz etrafında kenetlenmiş vaziyetteyiz. Başbakanımız, vekil adayı olamayan arkadaşlarımızın da mutlaka değişik mevkilerde görev alacağını ifade etmiştir. Aday olamayan arkadaşlarımız da inşallah önümüzdeki yıllarda da kendi takdirleri, partililerimiz ile halkımızın destekleri ile Ulusal Birlik Partisi’ne, ülkemize, halkımıza çeşitli görevlerde hizmet veremeye devam edeceklerdir” diyen Hasipoğlu, tabandan tabana tüm UBP’lilerin şahsi menfaat ve beklentilerinden uzak aynı ülkü etrafında birleştiğini belirtti.

Hasipoğlu, “Her şeyden önce ülke, halk gelir” şeklinde konuşarak, partinin tüm organlarının, milletvekillerinin, bakanların, başbakanın bu anlayışla hareket ettiğini kaydetti.

“Ülkenin içerisinde bulunduğu bu zor koşullara rağmen halkın güvendiği tek partinin Ulusal Birlik Partisi olduğunu, bunun ziyaret edilen bölgelerde hissedildiğini” söyleyen Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sahada bir tek biz varız. Hedefimiz tek başına iktidara gelerek istikrarlı bir hükümet modeli yaratmaktır. Çok partili koalisyonların ülkemize hizmet veremediği artık tecrübeyle sabittir. Dört yılda dört başbakan verilecek hizmetin yerine getirilmesinde sorun oluşturmaktadır. Güçlü bir şekilde Genel Başkan olarak seçilen Faiz Sucuoğlu ile parti içerisindeki istikrarı sağlamış bulunmaktayız. Bu istikrar ve güven, 23 Ocak tarihindeki seçimlerde de sandığa yansıyacağından şüphemiz yoktur.”

UBP'nin milletvekili aday listesi şu şekilde:

“LEFKOŞA

1 Faiz Sucuoğlu

2 Olgun Amcaoğlu

3 Ahmet Savaşan

4 Sadık Gardiyanoğlu

5 Hasan Taçoy

6 Bertan Zaroğlu (Kontenjan)

7 Alişan Şan

8 Mehmet Çelebioğlu (Kontenjan)

9 Savaş Atakan

10 Zorlu Töre

11 Özgür Arıkan

12 Şerife Ünverdi (Kontenjan)

13 Havva Dağsever

14 Fisun Özsun

15 Nurcan Yardımcı

16 Özlem Sefer

MAĞUSA

1 Sunat Atun

2 Dursun Oğuz

3 Oğuzhan Hasipoğlu

4 Mehmet Başman (Kontenjan)

5 Hakan Dinçyürek

6 Resmiye Canaltay

7 İrem Uygun Soyşen (Kontenjan)

8 Hüseyin Çavuş

9 Meryem Boyacı

10 Gürsel Uzun

11 Bora Akkuş

12 Sultan Vural

13 Elif Abiç

GİRNE

1 Kutlu Evren

2 Ünal Üstel

3 İzlem Gürçağ Altuğra (Kontenjan)

4 Özdemir Berova

5 Ferhat Erişir (Kontenjan)

6 Türel Özer Öksüzoğlu

7 Hasan Küçük

8 Selim Gökbörü

9 Mehmet Ali Tunçbilek

10 Zalihe Damdelen

11 Münevver Çağın

İSKELE

1 Nazım Çavuşoğlu

2 Yasemin Öztürk

3 Mesut Genç (Kontenjan)

4 Emrah Yeşilırmak

5 Osman Kırşan

GÜZELYURT

1 Ali Pilli

2 Ziya Öztürkler

3 Hasan Büyükoğlu (Kontenjan)

LEFKE

1 Fırtına Karanfil

2 Aytaç Çaluda”

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15/12/2021 20:13