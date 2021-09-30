Ulusal Birlik Partisi Akdoğan örgüt başkanlığı seçimi mahkemelik

23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen Ulusal Birlik Partisi Akdoğan örgüt başkanlığı seçimi eski örgüt başkanı tarafından mahkemeye taşındı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi yeni seçilen örgüt başkanı yetkilerini durdurdu.

Ayrıca yeni örgüt başkanın kulüb başkanı olması nedeniyle dernek/kulüb tüzüğünde derneklerin siyasi faaliyetlerde bulunmaz ibaresine rağmen Akıncılar Kulüb başkanı olması da kulüb üyeleri arasında tepkiyle karşılandı.

Bu sabah itibarıyla Mağusa Kaza Mahkemesi, UBP Akdoğan Örgüt başkanını yetkilerini askıya alan bir ara emri kararı verdi.

İlçe ve mahalle kurultay seçimlerinde yeni seçilen örgüt başkanın yetkileri oy kullanmaması gereken henüz yeterli süre geçmemiş olmamasına rağmen seçimde oy kullandırtılan UBP üyeleri nedeniyle alındı.

Ara emri kararı ertesinde parti tüzüğüne göre oy kullanma hakkı bulunmayan kişilere oy kullandırtıldığının tespit edilip iptal kararının verilmesi halinde partinin pek çok bölgedeki ilçe, köy ve mahalle kurultaylarını iptal ederek seçimlerin tekrarlanması sonucun ortaya çıkabileceği söyleniyor.

Bu habere tepkiniz:



30/09/2021 19:36