Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa’da Bayramlaştı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Ramazan Bayramının ikinci gününde Gazimağusa İlçe Merkezi'nde partililer ve halkla bayramlaştı.

Başbakan Tatar’a ziyaretinde eşi Sibel Tatar, bazı bakanlar ve milletvekilleri de eşlik etti.

Başbakan Ersin Tatar gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün UBP’nin kalesi, güneşin doğduğu yer Gazimağusa’dan; sizlere ilk defa Başbakan olarak sesleniyorum. Bu yüzden çok mutluyum” dedi.

Hükümet kurulduktan sonra Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini hatırlatan Tatar, “Güvenoyu alır almaz belki de KKTC tarihinde ilk defa 24 saat içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümeti bize randevu verdi. Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz temaslar son derece olumlu geçmiştir. Bu ülkede Türkiye’nin desteği ve katkıları olmadan refah içerisinde yaşamak, insanlarımıza hak ettikleri hayatı verebilmek kolay değildir” ifadelerini kullandı. (MHA)