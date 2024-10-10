Ulusal Birlik Partisi Grup Toplantısı: Zorlu Töre Yeniden Aday Gösterildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) grup toplantısı az önce tamamlandı. Toplantıda, Zorlu Töre'nin yeniden aday gösterilmesi kararı alındı. Şu anda hastanede olan Zorlu Töre'nin, yakın bir süre içinde Meclis'e gitmesi, oturumu açması ve aday olarak yeniden oylanması planlanıyor. Başbakan Ünal Üstel, grup kararını Zorlu Töre'ye iletmek üzere harekete geçti. Zorlu Töre'nin Meclis'e gitmesi ve oylama sürecinin başlaması yaklaşık bir buçuk saat içinde bekleniyor.

Başbakan grup toplantısında bunun son karar olduğunu, olası bir başarısızlık halinde erken seçime gidileceğini deklare etti.