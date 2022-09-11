Ulusal Birlik Partisi Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi’nden verilen bilgiye göre, Yakındoğu Üniversitesi – Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak kurultay saat 10.00’da başlayacak.

Faiz Sucuoğlu’nun istifasıyla boşalan genel başkanlık için Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili, Başbakan Ünal Üstel aday oldu.

Ulusal Birlik Partisi’nde dün Genel Başkanlık adaylığına başvuru süresinin mesai bitiminde sona ermesinin ardından TAK’a açıklama yapan parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Başkanlık adaylığına iki başvuru olduğunu ancak gerekli kriterleri sadece Ünal Üstel’in taşıdığını belirtmişti.

Oğuzhan Hasipoğlu, yarın yapılacak kurultayda genel başkanlığa tek aday, Başbakan Ünal Üstel’in olduğunu duyurmuştu.

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11/09/2022 09:03