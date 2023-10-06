Ulusal Birlik Partisi reklam panosu ile ilgili açıklamalarda bulundu

Ulusal Birlik Partisi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na yerleştirilen dev reklam panosu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada "Gelişmeleri yakından izlemekteyiz" vurgusu yapıldı.

Açıklamada, geçmiş siyasi kültüründe fazla yeri olmayan bir davranış biçimi olarak nitelendirilirken, siyasi literatürünede kara bir mizah örneği olarak girdiği belirtildi

Yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ulusal Birlik Partisi Girne Belediye Meclisi Üyeleri olarak, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na yerleştirilen dev reklam panosu ile ilgili gelişmeleri yakından izlemekteyiz.

Tarafız olması gereken bir kurum olan belediyenin kontrolünde olan reklam panosunda, siyasi etik sınırlarını hayli zorlayan bir üslupla, Ana muhalefet partisinin belirlediği ve eş zamanlı ülkenin her yanına yayılmaya çalışılan toplum içinde ayrıştırıcı sözlerin yer alması, geçmiş siyasi kültürümüzde fazla yeri olmayan bir davranış biçimidir.

CTP’nin tabanında bile rahatsızlık yaratan bu üsluba, tarafsızlık ilkesini hiçe sayarak, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un “ parasını verdiler, yaptılar” diye sahip çıkması, siyasi literatürümüze kara bir mizah örneği olarak girmiştir.

Sayın Murat Şenkul’un, konuyu daha da ileriye taşıyarak, kulaktan duyma sözlerle Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ünal Üstel’i hedef almasını kabul etmemiz sözkonusu olamaz.

Sayın Murat Şenkul’un, kendi paylaşımında da dile getirdiği gibi Karayolları Dairesi’nden izin almaksızın, Elektrik Kurumundan tesisat kontrolü yapılmadan, kendilerince elektrik bağlanıp, ben yaptım oldu tavrı ile yapmış olduğu icraatlardan dolayı kınıyoruz. Esasen kendi davranışının, devlet aklına, ciddiyetine, kurumlar arası iletişim ve saygıya yakışmadığı, kural tanımazlığı aşikardır.

Sayın Şenkul’un bu tavırdan sonra, Biz birlikte Girne’yiz” demek yerine “ biz birlikte CTP’yiz” demesi yerinde olacaktır.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u Girne’nin ana sorunlarına odaklanmaya davet ediyor, UBP Girne Belediye Meclisi üyeleri olarak kentimizin sorunlarının çözümüne aktif katkımızı sürdüreceğimizi belirtmekte fayda görüyoruz.