Ulusal güvenlik için tehlikeli görülen Suriyeli serbest bırakıldı

Güney Kıbrıs’ta ulusal güvenlik ve kamu düzeni için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 10 Kasım 2023 tarihinden beridir tutuklu bulunan Suriye uyruklu bir şahıs dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ulusal güvelik ve kamu düzeni için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Suriye uyruklu bir şahsın dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığını yazdılar.

Gazete, Rum Yüksek Mahkeme yargıcının, Rum makamların, Suriye uyruklu şahsın “uluslararası koruma statüsü verilmesi” talebine 7 aydır herhangi bir yanıt vermedikleri gerekçesiyle yaptığı tahliye başvurusunu kabul ettiğini belirtti.

Haberde, 18 aydır hapiste bulunan bir başka Suriyeli şahsın tahliye başvurusunun da, Rum makamların Suriyeli şahsın sınır dışı edilmesi için hiçbir adım atmadığını gerekçe göstererek kabul edildiği ve şahsın serbest bırakıldığı vurgulandı.