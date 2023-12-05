Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak kültürel değerlerin kuvvetlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen “Ulusal Kardeş Okul Projesi” bu yıl da devam ediyor.

Proje çerçevesinde, farklı bölgelerde ancak aynı seviye ve aynı türde olan okullar arasında iletişim ağının oluşturulması, ortak kültürel değerlerin kuvvetlendirilmesi, dil, tarih, kültür ve eğitim sistemlerinin tanıtılması, barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının geliştirilmesi, yazılı ve görsel yayınların değişimine önem verilmesi, teknolojik gelişmelerin paylaşılması ve karşılıklı çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

"Ulusal Kardeş Okul Projesi" uygulaması, ortak ilgi alanlarına sahip ve benzer hedeflere odaklanmış okulları bir araya getirerek, bu okulların birbirleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlamaktadır.

Geçtiğimiz yıl 33 okulun katıldığı projeye, bu yıl Lefkoşa Türk Lisesi, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji'nin de katılmasıyla toplamda 36 okul projeye dahil olmuştur.